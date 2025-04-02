На кону 1,4 триллиона долларов: как мир платит за амбиции отдельных личностей

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

2 апреля, как заявил Дональд Трамп, станет "Днем освобождения". Только вместо фейерверков будут новые пошлины, которые, по его словам, освободят США от иностранных товаров.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Associated Press акцентирует внимание на последствиях тарифной войны, которую ведет американский лидер. Как отмечает издание, такие меры могут негативно сказаться на семейных бюджетах американцев, а также на репутации США как финансового лидера.

Экономисты предсказывают, что тарифы приведут к повышению цен на товары и снижению доходов, что, конечно, ударит по среднему классу. Филипп Браун, профессор финансов в Школе менеджмента Келлога Северо-Западного университета, говорит, что ничего хорошего из этого не выйдет, и что многие страны могут ответить на такие действия.

Возможное глобальное возмездие может вызвать потери в 1,4 триллиона долларов, что сравнивают с торговой войной 1930 года. В итоге, все эти тарифы, как говорят аналитики, в конечном счете лягут на плечи потребителей, и цены на основные товары могут вырасти.

В целом, ситуация выглядит довольно тревожно, и, кажется, что это может создать много проблем не только для американцев, но и для мировой экономики в целом, передает "РГ".

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.