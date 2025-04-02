На кону 1,4 триллиона долларов: как мир платит за амбиции отдельных личностей

2 апреля, как заявил Дональд Трамп, станет "Днем освобождения". Только вместо фейерверков будут новые пошлины, которые, по его словам, освободят США от иностранных товаров.
Associated Press акцентирует внимание на последствиях тарифной войны, которую ведет американский лидер. Как отмечает издание, такие меры могут негативно сказаться на семейных бюджетах американцев, а также на репутации США как финансового лидера.
Экономисты предсказывают, что тарифы приведут к повышению цен на товары и снижению доходов, что, конечно, ударит по среднему классу. Филипп Браун, профессор финансов в Школе менеджмента Келлога Северо-Западного университета, говорит, что ничего хорошего из этого не выйдет, и что многие страны могут ответить на такие действия.
Возможное глобальное возмездие может вызвать потери в 1,4 триллиона долларов, что сравнивают с торговой войной 1930 года. В итоге, все эти тарифы, как говорят аналитики, в конечном счете лягут на плечи потребителей, и цены на основные товары могут вырасти.
В целом, ситуация выглядит довольно тревожно, и, кажется, что это может создать много проблем не только для американцев, но и для мировой экономики в целом, передает "РГ".
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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