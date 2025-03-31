Денежные фонды или депозиты – что выбрать в кризис

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестирование всегда сопровождается волатильностью, однако ситуация на мировых рынках становится все менее предсказуемой. По мнению экспертов, экономическая неопределенность требует пересмотра традиционных стратегий вложений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Первые недели после определенных политических изменений внушали оптимизм предпринимателям, ожидавшим смягчения налоговой политики. Однако последующие торговые конфликты и неопределенность в мировой экономике изменили настроения инвесторов. В таких условиях даже опытные игроки, включая Уоррена Баффета, предпочитают выжидать, прежде чем делать значительные инвестиции.

Специалисты в области финансовой аналитики оценили, какие инструменты позволяют сохранить деньги в течение года. Они рассмотрели два основных подхода: для тех, кто располагает значительными средствами и планирует инвестировать позже, и для людей, которым необходимо сохранить капитал для непредвиденных расходов, но при этом получить небольшую прибыль.

Финансовый аналитик OVB Allfinanz Словакия Мариан Булик считает, что в условиях неопределенности стоит сочетать срочные депозиты и наличные. Он отмечает, что депозиты обеспечивают стабильную доходность и защищены фондом страхования вкладов, что делает их привлекательными для консервативных инвесторов. При этом, хотя доходность таких вложений не всегда покрывает инфляцию, они помогают частично защитить капитал от обесценивания.

Инвестиционный аналитик FinGO. sk Мэтью Мэджик подчеркивает, что фонды денежного рынка являются наиболее доходным инструментом среди консервативных вложений, предлагая около 3% годовых. Он отмечает, что ETF-фонды позволяют воспользоваться налоговыми льготами, если средства хранятся более 12 месяцев, а также обладают высокой ликвидностью.

Руководитель инвестиционного отдела Finportal Любомир Брат считает, что при краткосрочном хранении денег важно учитывать доходность, ликвидность и безопасность вложений. Он предупреждает, что хранение средств на текущем счете не приносит дохода, а срочные депозиты, хотя и предлагают более высокие проценты, накладывают ограничения на доступ к средствам.

Финансовый эксперт Partners Financial Group Патрик Павелка подчеркивает, что выбор инвестиционного инструмента зависит от того, насколько важны для вкладчика доходность, ликвидность и уровень риска. По его мнению, среди краткосрочных решений наиболее эффективными остаются сберегательные счета, срочные депозиты и краткосрочные инвестиционные фонды.

Инвестиционный и кредитный аналитик Swiss Life Select Павел Шкриниар добавляет, что для хранения средств на срок около года подойдут срочные вклады, сберегательные счета, денежные фонды и облигационные фонды с погашением в 2026 году. Он отмечает, что срочные депозиты и облигации гарантируют заранее известную доходность, в то время как денежные фонды и сберегательные счета позволяют быстро получить средства при необходимости.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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