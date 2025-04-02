Дают машину и дом, но есть нюанс: почему эту вакансию называют опытом для храбрых

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Экономика

В провинциальном городке Джулия Крик в Квинсленде (Австралия) предлагают зарплату в 428 000 долларов в год (около 36 млн рублей), бесплатное жилье и машину.

Серебристые облака
Фото: Московский планетарий by Александр Молоствов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серебристые облака

Но есть один нюанс — работа предполагает жизнь "вне сети", вдали от цивилизации.

Этот тихий городок ищет замену своему единственному врачу общей практики. Есть электричество и интернет, но до ближайшего мегаполиса Брисбена ехать 17 часов, а до Таунсвилла — 7 часов.

Зарплата в два раза выше, чем у врача в других частях Австралии, что делает предложение довольно заманчивым. Город предлагает возможность жить более простой и спокойной жизнью.

Предыдущий врач, который работал здесь, сменил шумную жизнь в Брисбене на сельскую идиллию и не жалеет о своем выборе. Он даже научился доить коров, что, по его словам, было отличным опытом. Но двухгодичный контракт завершился, и мужчина вернется к своей семье в Брисбене.

Мэр города уверяет, что жизнь здесь безопасная и комфортная, хотя и требует определенных жертв, и призывает врачей попробовать свои силы в этом уникальном опыте, ведь ничего не мешает уехать, если не понравится, передает New York Post.

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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