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Болгария запускает Вертикальный газовый коридор: что это даст Европе

1:58
Экономика

В Болгарию доставлена первая партия труб для строительства газопроводов, которые удвоят возможности транспортировки газа из Греции в Румынию, пишет EADaily.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Страна запускает проект "Вертикальный газовый коридор", который позволит пропускать до 10 млрд кубометров газа в год. По этому маршруту может поставляться как сжиженный природный газ (СПГ), так и российский газ, отмечают эксперты.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков посетил порт Бургас, где разгрузили 4 тысячи труб для нового газового маршрута. Он отметил, что проект обеспечит стране стабильные поставки топлива и принесет дополнительные доходы в бюджет.

Планы строительства:

  • 48 км газопровода на участке Кулата-Кресны (граница с Грецией);
  • 61 км на участке Рупча-Ветрино (граница с Румынией);
  • 53 км между Пиперево и Перником.

Работы начнутся в мае после получения разрешений, а завершение проекта запланировано на конец 2026 года.

"Вертикальный газовый коридор" обеспечит транспортировку топлива из греческих и турецких СПГ-терминалов в Восточную Европу. Болгария ведет переговоры с Венгрией, Молдавией и Украиной о совместных закупках СПГ для снижения цен и загрузки украинских газохранилищ.

В ЕС рассчитывают в будущем заменить российский газ поставками СПГ из США и Катара, но пока "Газпром" предлагает более выгодные условия, что поддерживают Венгрия и Словакия.

Эксперты отмечают, что при отсутствии санкционных ограничений по этому маршруту в Европу может поступать и российский газ через Турцию. Свободные мощности могут достигать более 10 млрд кубометров в год.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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