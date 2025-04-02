Словакия запускает новый газовый проект на Украине: как это повлияет на энергорынок

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине зарегистрирована дочерняя компания словацкого энергооператора SPP, которая займется покупкой и транспортировкой природного газа. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на словацкие СМИ.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Как заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, новая структура SPP Plus будет отвечать за поставки газа через украинскую территорию. Генеральный директор компании Войтех Ференц уточнил, что после получения всех необходимых разрешений газ может начать поступать в Словакию уже осенью.

При этом в компании подчеркнули, что транзитируемое топливо не обязательно будет российского происхождения — среди возможных поставщиков рассматривается, например, Азербайджан.

Ранее Украина прекратила транзит российского газа, и с 1 февраля крупнейший словацкий энергооператор SPP получает топливо по "Турецкому потоку". Ожидается, что с апреля объемы поставок по этому маршруту удвоятся. В то же время Братислава ранее предупреждала, что прекращение газового транзита через Украину ежегодно будет обходиться стране в 500 миллионов евро.

Уточнения

То́пливо — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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