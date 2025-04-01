17 000 тонн мусора на улицах Бирмингема! Что стоит за забастовкой работников санитарной службы

В Бирмингеме, втором по величине городе Великобритании, из-за забастовки работников санитарной службы на улицах накопилось более 17 000 тонн неубранного мусора!
Конфликт с работниками начался еще в декабре 2024 года, когда профсоюз Unite the Union объявил забастовку из-за сокращения зарплат, запрета на сверхурочные и ликвидации функций городского совета по сбору отходов. Город же предложил работникам альтернативные варианты, передает CNN.
"Совет Бирмингема мог бы легко разрешить этот спор, но вместо этого он, похоже, одержим идеей навязать свой план понижений в должности и сокращения зарплат любой ценой", — заявила в понедельник в своем заявлении Шарон Грэм, секретарь Unite the Union.
Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.
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