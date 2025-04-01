Требуется опыт! Билл Гейтс назвал три критические области, где ИИ не заменит человека

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что ИИ кардинально изменит мир и экономику, но есть три области, где машины не смогут полностью заменить людей.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Во-первых, это разработка программного обеспечения. ИИ может писать код, но все равно далек от идеала, поэтому нужны люди для контроля и исправления ошибок.

Во-вторых, энергетический сектор. Здесь требуется много опыта и стратегического мышления, что сложно автоматизировать.

И, наконец, биология. Гейтс считает, что ИИ будет просто инструментом, а не заменой, так как творческое мышление, необходимое в медицине, машинам не под силу.

Он добавил, что мир находится на пороге изменений, аналогичных промышленной революции или распространению интернета, передает 24.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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