Индексация пенсий: какие изменения могут повлиять на жизнь миллионов

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил изменить систему расчета пенсий в России.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Он считает, что выплаты должны определяться не по инфляции, а с учетом реальных затрат пожилых граждан на их потребительскую корзину.

Как сообщает сайт Москва 24, сейчас прибавка к пенсии составляет всего 300 рублей, и люди её просто не ощущают. Гаврилов подчеркивает, что пожилые люди часто тратят деньги на лекарства и коммунальные услуги, а если цены на базовые продукты выросли на 22%, а пенсия лишь на 9%, то это не рост, а фактическое снижение.

Он предлагает сделать расчет более прозрачным: фиксировать набор товаров, их цены и обновлять корзину, учитывая траты. В противном случае, получается, что корзина не отражает реальных нужд пенсионеров, и индекс тоже может быть неверным.

Однако Светлана Бессараб, член комитета Госдумы, считает, что индексировать пенсии по потребительской корзине неуместно, так как государство уже работает над повышением выплат. Она уверяет, что ни один пенсионер не получает пенсию ниже прожиточного минимума, и нужно развивать экономику, чтобы выплаты росли вместе с зарплатами.

Экономист Александр Сафонов согласен, что стоит учитывать потребительскую корзину, но она должна быть адаптирована под разные группы граждан. Он также предложил изменить систему индексации, чтобы она происходила не раз в год, а дробно — чаще, в зависимости от уровня инфляции.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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