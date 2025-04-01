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Секреты прибыльных инвестиций в акции: 5 ключевых критериев для выбора

1:34
Экономика

Как понять, в какие акции инвестировать?

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Недооцененные акции могут предложить отличные возможности для роста и стабильные дивиденды, что делает их хорошим защитным выбором для снижения риска. В то же время сектор программного обеспечения растет как на дрожжах — это компании, которые имеют высокие операционные маржи и надежные перспективы.

Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

1. Рейтинг аналитиков. Если акции имеют средний рейтинг "buy" (покупка) или "strong buy" (сильная покупка), это говорит о сильной уверенности экспертов.

2. Потенциал роста целевой цены. Если он выше 10%, это сигнализирует о возможном будущем росте акций.

3. Рост прибыли на акцию (EPS). Прогнозируемый рост более 20% в 2025 году показывает, что компания может увеличивать свою прибыль.

4. Операционная маржа. Если она выше 20%, значит, компания обладает большей финансовой гибкостью.

5. Отношение долга к собственному капиталу. Меньше 1 — это хорошо, так как низкая задолженность снижает риск финансовой нестабильности.

Выбор будет зависеть от вашей стратегии. Если ищете стабильность, выбирайте акции из сектора программного обеспечения. Если хотите поймать рыночные сделки, смотрите на недооцененные акции, пишет quifinanza.

Уточнения

Маржа́ — разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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