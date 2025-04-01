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Сокращение позиций хедж-фондов достигло рекорда: как это связано с экономикой

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Экономика

Брокерское подразделение Goldman Sachs сообщает, что на прошлой неделе степень сокращения позиций была самой большой с июля.

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фондовая биржа

Торговый отдел Bank of America говорит о мрачном настроении среди хедж-фондов и управляющих активами. Все разговоры проходят в довольно пессимистичной атмосфере. Владельцы позиций, которые рассчитывали только на прибыль, оказались в уязвимом положении. 

Вывод средств из хедж-фондов совпадает с неопределенностью в макроэкономике. Пошлины президента Дональда Трампа на импорт усиливают спад потребительских расходов, и все больше опасений по поводу возможной рецессии.

Инвесторы ждут заявления Трампа в среду, где он, вероятно, объявит о новых пошлинах на товары из Китая, передает portfolio.

Уточнения

Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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