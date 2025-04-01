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Косметика на миллиарды: Южная Корея нарастила экспорт в США на 54,3%

1:26
Экономика

В прошлом году Южная Корея обошла Францию по экспорту косметических товаров в США — это первый случай, когда азиатская страна обошла европейскую в этой категории.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Корейцы экспортировали продукцию на сумму более 1,7 миллиарда долларов, что составило 22,4% всего импортного рынка США. Это на 54,3% больше, чем в прошлом году!

Общий импорт косметики в США в 2024 году превысил 7,59 миллиарда долларов — на 13,7% больше, чем в прошлом году. Франция на втором месте с экспортом в 1,26 миллиарда долларов, что составляет 16,6% от общего объема.

Канада, Италия и Китай также в числе экспортеров, но Корея задает тренды. Основные категории корейской косметики, такие как базовые средства для макияжа и декоративная косметика, показали значительный рост. Например, базовые средства подскочили на 66,8%!

Кроме того, корейская косметика популярна в США благодаря социальным сетям, и её можно найти не только в магазинах, но и на крупных платформах электронной коммерции, как Costco и Amazon, передает The Korea Times.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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