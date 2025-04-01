Трамп угрожает — Россия получит прибыль: как новые санкции США поднимут цены на нефть

Россия может получить сверхдоходы от экспорта, если США введут новые санкции против нефтяной отрасли.
Дональд Трамп уже угрожает ввести вторичные санкции, если не удастся достичь перемирия на Украине. Это может поднять цены на нефть и ударить по американским потребителям, пишет URA.RU.
Александр Фролов, замгендиректора Института национальной энергетики, напомнил о том, что с марта 2022 года в США уже действует эмбарго на российскую нефть, так что Россия не зависит от поставок в Штаты. Западные санкции три года назад не смогли вытеснить российскую нефть с мирового рынка. Хотя это всего 2-3% от спроса, такая угроза всё равно поднимает цены до 100-120 долларов за баррель, что пополняет российский бюджет.
Фролов также отметил, что высокая цена на нефть больше вредит американской экономике, так как у них связь между ценой бензина и сырой нефтью. Если цены взлетают, это влияет на стоимость товаров.
Что касается напряженности с Ираном, если произойдет эскалация, цены на нефть могут снова подняться. Иран — крупный поставщик, и если их экспорт в Азию сократится, придется искать нефть у других.
Сегодня нефть марки Brent стоит около 74 долларов. Аналитики говорят, что комфортная цена для России — от 30 до 40 долларов, а выше 50 — это уже вполне приятно. Для выполнения бюджетных задач государству желательно, чтобы цена на Urals была от 65 до 70 долларов. В России себестоимость добычи ниже, чем в США, что позволяет адаптироваться к изменениям на рынке.
Если в результате войны на Ближнем Востоке цены на нефть взлетят, это может принести выгоду, особенно если они будут в диапазоне 80-95 долларов. Но если цена дойдет до 100 долларов и выше, Россия, конечно, получит сверхдоходы, но это может негативно сказаться на спросе. Высокая цена может отпугнуть покупателей, и восстановление спроса будет более длительным процессом.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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