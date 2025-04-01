Трамп угрожает — Россия получит прибыль: как новые санкции США поднимут цены на нефть

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может получить сверхдоходы от экспорта, если США введут новые санкции против нефтяной отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Дональд Трамп уже угрожает ввести вторичные санкции, если не удастся достичь перемирия на Украине. Это может поднять цены на нефть и ударить по американским потребителям, пишет URA.RU.

Александр Фролов, замгендиректора Института национальной энергетики, напомнил о том, что с марта 2022 года в США уже действует эмбарго на российскую нефть, так что Россия не зависит от поставок в Штаты. Западные санкции три года назад не смогли вытеснить российскую нефть с мирового рынка. Хотя это всего 2-3% от спроса, такая угроза всё равно поднимает цены до 100-120 долларов за баррель, что пополняет российский бюджет.

Фролов также отметил, что высокая цена на нефть больше вредит американской экономике, так как у них связь между ценой бензина и сырой нефтью. Если цены взлетают, это влияет на стоимость товаров.

Что касается напряженности с Ираном, если произойдет эскалация, цены на нефть могут снова подняться. Иран — крупный поставщик, и если их экспорт в Азию сократится, придется искать нефть у других.

Сегодня нефть марки Brent стоит около 74 долларов. Аналитики говорят, что комфортная цена для России — от 30 до 40 долларов, а выше 50 — это уже вполне приятно. Для выполнения бюджетных задач государству желательно, чтобы цена на Urals была от 65 до 70 долларов. В России себестоимость добычи ниже, чем в США, что позволяет адаптироваться к изменениям на рынке.

Если в результате войны на Ближнем Востоке цены на нефть взлетят, это может принести выгоду, особенно если они будут в диапазоне 80-95 долларов. Но если цена дойдет до 100 долларов и выше, Россия, конечно, получит сверхдоходы, но это может негативно сказаться на спросе. Высокая цена может отпугнуть покупателей, и восстановление спроса будет более длительным процессом.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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