Золотой рецепт роста: что скрывается за скачком цен до $3100 за унцию

Цены на него взлетели до рекордных уровней и теперь превышают 3100 долларов за унцию.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Это один из самых значительных подъемов в истории драгоценного металла. Спотовая цена достигла 3128,06 долларов за унцию, и это произошло из-за разных факторов, включая опасения по поводу тарифов США.

Неопределенность вокруг тарифов Дональда Трампа усилила рост цен, так как наблюдается высокий спрос со стороны центральных банков и ожидания снижения процентных ставок. Также геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Европе добавляет масла в огонь. В этом году цены на золото уже выросли на 18%, а в 2024 году был рост на 27%.

Александр Цумпфе, трейдер по драгоценным металлам, говорит, что рост цен вызван эскалацией геополитической напряженности и высоким спросом со стороны инвесторов. Ожидается, что Трамп объявит о новых пошлинах, что тоже может повлиять на ситуацию, передает finance.yahoo.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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