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ТОП-5 лучших пассажирских самолётов СССР

Экономика » Производство » Авиация

В Советском Союзе было создано множество пассажирских самолётов.

Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Вот ТОП-5 лучших самолётов, которые оказали наибольшее влияние на авиацию.

1. Ту-154

Самый массовый советский реактивный авиалайнер. Использовался в СССР и за его пределами более 50 лет.

Надёжный, быстрый и адаптированный к сложным условиям эксплуатации.

2. Ил-62

Первый советский дальнемагистральный самолёт. Использовался для международных рейсов, в том числе в США и Канаду.

Отличался высокой безопасностью и комфортом.

3. Як-42

Первый советский авиалайнер с двухпроходным салоном. Экономичный и более современный по сравнению с другими моделями.

Использовался для средних дистанций, популярен в 1980-е.

4. Ан-24

Турбовинтовой самолёт для внутренних перевозок. Надёжный, неприхотливый, мог садиться на грунтовые полосы.

До сих пор используется в некоторых странах.

5. Ту-134

Один из самых популярных реактивных самолётов СССР. Компактный, но быстрый и удобный для региональных рейсов.

Был основой парка "Аэрофлота" в 1970–1980-х годах.

Эти самолёты не только обеспечивали развитие пассажирской авиации в СССР, но и оставили след в мировой авиации.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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