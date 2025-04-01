ТОП-5 лучших пассажирских самолётов СССР

В Советском Союзе было создано множество пассажирских самолётов.
Вот ТОП-5 лучших самолётов, которые оказали наибольшее влияние на авиацию.
1. Ту-154
Самый массовый советский реактивный авиалайнер. Использовался в СССР и за его пределами более 50 лет.
Надёжный, быстрый и адаптированный к сложным условиям эксплуатации.
2. Ил-62
Первый советский дальнемагистральный самолёт. Использовался для международных рейсов, в том числе в США и Канаду.
Отличался высокой безопасностью и комфортом.
3. Як-42
Первый советский авиалайнер с двухпроходным салоном. Экономичный и более современный по сравнению с другими моделями.
Использовался для средних дистанций, популярен в 1980-е.
4. Ан-24
Турбовинтовой самолёт для внутренних перевозок. Надёжный, неприхотливый, мог садиться на грунтовые полосы.
До сих пор используется в некоторых странах.
5. Ту-134
Один из самых популярных реактивных самолётов СССР. Компактный, но быстрый и удобный для региональных рейсов.
Был основой парка "Аэрофлота" в 1970–1980-х годах.
Эти самолёты не только обеспечивали развитие пассажирской авиации в СССР, но и оставили след в мировой авиации.
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