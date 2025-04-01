Логистика в Арктике: как оценка работы портов изменит расклады в регионе

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сергей Никоноров, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ, отметил, что власти должны оценивать эффективность работы портов.

Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ порт

Если порт не справляется с задачами или работает неэффективно, стоит обратить внимание на его руководство и акционеров, чтобы сделать выводы, передает URA.RU.

На Международном арктическом форуме, который прошел в Мурманске в конце марта, президент Владимир Путин подчеркнул важность развития арктических портов. Это станет одним из приоритетов, наряду с улучшением транспортных путей и созданием логистических хабов.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 17%, хотя ранее в марте ожидалась ставка на уровне 19%. Эти изменения обусловлены снижением геополитической напряженности и смягчением позиции Центрального банка в первом квартале 2025 года.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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