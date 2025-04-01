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Финансовая революция! Альфа-банк запускает переводы в сербских динарах

1:20
Экономика

Альфа-банк запустил переводы для бизнеса в Сербию в местных динарах.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Эта информация также подтверждена оператором "горячей линии" банка и отражена в сборнике тарифов на сайте.

На 31 марта переводы в сербских динарах доступны в трёх пакетах услуг Альфа-банка для бизнеса: "Активные расчёты", "Быстрое развитие" и "Высокие обороты". Комиссия за перевод по всем трём тарифам составляет 0,3% от суммы перевода, но с минимумом в 10 000 рублей и максимумом в 50 000 рублей. Срочный перевод в динарах будет стоить 50 000 рублей за каждую транзакцию, сообщил источник в кредитной организации "Ведомостям". 

Ранее сообщалось, что в SberCIB обновили прогнозы касательно ключевой ставки, курса рубля, фондового рынка и цен на золото на 2025 год.

По их базовому сценарию, к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 17%, хотя ранее в марте ожидалась ставка на уровне 19%.

Эти изменения обусловлены снижением геополитической напряжённости и смягчением позиции Центрального банка в первом квартале 2025 года.

 

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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