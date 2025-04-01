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Японские и южнокорейские автокомпании теряют миллиарды? Рынки будоражит

1:33
Экономика

В прошлую среду президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на автомобили, не произведенные в США, что стало шоком для мировых автопроизводителей.

Авто
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авто

После этого акции Toyota упали на 9,4% за три сессии, акции Nissan снизились на 9,3%, а Hyundai потеряла 11,2%.

По словам Вивека Вайдьи, глобального руководителя отдела мобильности исследовательской компании Frost & Sullivan, японские автопроизводители окажутся в особенно тяжёлом положении, и Toyota может пострадать больше всего из-за больших объёмов продаж в США.

Согласно данным американского автомобильного рынка Carpro, азиатские автопроизводители заняли восемь из десяти крупнейших мест по объему продаж в США в 2024 году. Toyota заняла первое место с 1,98 млн проданных автомобилей, опередив такие марки, как Ford и Chevrolet. 

Японские компании Honda и Nissan заняли четвёртое и пятое места соответственно, в то время как южнокорейские бренды Hyundai и Kia разместились на шестом и седьмом местах. Subaru оказалась на восьмом месте. Последние финансовые отчёты компаний показывают, что они получают значительную часть прибыли в Северной Америке, что делает влияние тарифов трудным для компенсации, пишет CNBC.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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