Японские и южнокорейские автокомпании теряют миллиарды? Рынки будоражит

В прошлую среду президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на автомобили, не произведенные в США, что стало шоком для мировых автопроизводителей.
После этого акции Toyota упали на 9,4% за три сессии, акции Nissan снизились на 9,3%, а Hyundai потеряла 11,2%.
По словам Вивека Вайдьи, глобального руководителя отдела мобильности исследовательской компании Frost & Sullivan, японские автопроизводители окажутся в особенно тяжёлом положении, и Toyota может пострадать больше всего из-за больших объёмов продаж в США.
Согласно данным американского автомобильного рынка Carpro, азиатские автопроизводители заняли восемь из десяти крупнейших мест по объему продаж в США в 2024 году. Toyota заняла первое место с 1,98 млн проданных автомобилей, опередив такие марки, как Ford и Chevrolet.
Японские компании Honda и Nissan заняли четвёртое и пятое места соответственно, в то время как южнокорейские бренды Hyundai и Kia разместились на шестом и седьмом местах. Subaru оказалась на восьмом месте. Последние финансовые отчёты компаний показывают, что они получают значительную часть прибыли в Северной Америке, что делает влияние тарифов трудным для компенсации, пишет CNBC.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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