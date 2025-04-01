Украина в ожидании жаркого лета: уровень заполнения газохранилищ упал до рекорда

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев заявил, что резервы газа на Украине упали до 940 млн кубометров.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

Несмотря на декларированную "Нафтогазом" независимость в обеспечении внутреннего спроса, компания не справилась с этой задачей, что привело к экстренному поиску "донорского топлива" властями Украины.

Ситуация в Евросоюзе также вызывает серьезные опасения: уровень заполнения подземных хранилищ газа упал до 34%, что является рекордно низким значением за последние три года и составляет 38 млрд кубометров. Потребление газа растет, и разница между отбором и закачкой за отопительный сезон превысила 68 млрд кубометров. Ожидается жаркое лето в Европе и слабая динамика импорта газа.

На сегодняшний день газ поступает на Украину через чешско-немецких посредников, которые перепродают российское топливо по словацкому газопроводу с наценкой. Хотя технических препятствий для поставок "европейского" газа нет, свободные объемы и трубопроводные возможности региона уже исчерпаны, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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