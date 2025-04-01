На геологоразведку Якутии выделят 18,4 млрд рублей: что это значит для региона

В Якутии в 2025–2027 годах на геологоразведочные работы будет направлено 18,4 млрд рублей.
Эта информация была озвучена после встречи главы республики Айсена Николаева с руководителем федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым на Международном арктическом форуме. Работы пройдут в рамках второго этапа проекта "Геология: возрождение легенды".
Геологоразведочные работы планируются на 26 объектах: 11 из них будут исследоваться на наличие твердых полезных ископаемых, 10 — по углеводородному сырью, а еще пять объектов будут проанализированы в рамках региональных геологоразведок. В соответствии с предложением Айсена Николаева, поддержанным Владимиром Путиным, был подготовлен и согласован список из 112 объектов геологоразведочных работ на общую сумму 142 млрд рублей для осуществления в ближайшие 10 лет.
Также на встрече обсуждались вопросы ускоренного ввода Томторского месторождения редкоземельных металлов, улучшения нормативной базы для палеонтологических коллекционных материалов и инструменты стимулирования оловянных месторождений, пишет "Ъ".
Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.
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