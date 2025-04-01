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Цены проконтролируют? Как подорожание картофеля бьёт по семейным финансам

1:44
Экономика

В России планируют ввести государственное регулирование цен на картофель.

котлета и картофель
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
котлета и картофель

С такой просьбой к министру экономического развития Максиму Решетникову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что в 2024 году картофель стал одним из самых подорожавших продуктов, его розничные цены выросли на 92% — с 28 рублей в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года, и рост цен продолжается в 2025 году.

Чернышов упомянул, что согласно постановлению правительства, предельные цены на социально значимые продовольственные товары можно устанавливать на срок до 90 дней, если цена продукта в течение 60 дней подряд увеличивается на 10% и более, с учетом сезонных факторов. Он призвал изучить динамику цен на картофель и, если подтвердится рост, инициировать временное ограничение на его стоимость, пишут "Известия".

Депутат подчеркнул, что картофель часто называют вторым хлебом, и значительное подорожание этого продукта увеличивает нагрузку на бюджет многих семей, так как он традиционно считается доступным. Он добавил, что в начале 2025 года цена на картофель уже выросла на 23,9%, что создает угрозу продовольственной безопасности для малоимущих граждан.

Чернышов считает, что временное ограничение цен на картофель — разумная мера, предусмотренная законодательством, чтобы защитить граждан от необоснованного повышения цен и избежать спекуляций.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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