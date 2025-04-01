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Китай нашёл эликсир роста? Экономика КНР показала неожиданный скачок

1:15
Экономика

Вопреки торговому противостоянию с США и внутренним экономическим сложностям, Китай продемонстрировал неожиданно высокий рост производственной активности в марте, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Официальный индекс деловой активности (PMI) вырос до 50,5 пункта против 50,2 в феврале — это лучший показатель с марта 2024 года.

Также вырос непроизводственный индекс, охватывающий сферу услуг и строительство: он достиг 50,8 пункта.

Эксперты отмечают, что новые заказы поддерживают производство, помогая китайской экономике выдерживать давление внешних факторов.

Однако аналитики предупреждают, что этот рост может быть недолгим — США готовятся ввести новые торговые тарифы, что может снова усложнить ситуацию для Китая.

Тем не менее, расходы на инфраструктуру продолжают расти, а экспорт остается стабильным, что дает экономике страны определенную устойчивость.

Власти КНР надеются, что в 2025 году темпы роста ВВП достигнут 5%.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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