Запад ставит ультиматум России: €300 млрд активов вернутся, но есть условие

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На встрече министров иностранных дел в Мадриде представители ряда европейских стран приняли решение о продлении заморозки российских активов вплоть до окончания конфликта на Украине, сообщает "Прайм".

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

В переговорах участвовали главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Испании, Украины, а также новый глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По итогам встречи дипломаты выпустили совместное заявление, в котором подтвердили, что российские активы останутся под арестом до тех пор, пока Москва не прекратит боевые действия и не возместит ущерб Киеву.

Стоит напомнить, что в феврале 2022 года страны ЕС и G7 заморозили валютные резервы России на сумму €300 млрд.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года.



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