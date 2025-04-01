Запад ставит ультиматум России: €300 млрд активов вернутся, но есть условие

На встрече министров иностранных дел в Мадриде представители ряда европейских стран приняли решение о продлении заморозки российских активов вплоть до окончания конфликта на Украине, сообщает "Прайм".
В переговорах участвовали главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Испании, Украины, а также новый глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По итогам встречи дипломаты выпустили совместное заявление, в котором подтвердили, что российские активы останутся под арестом до тех пор, пока Москва не прекратит боевые действия и не возместит ущерб Киеву.
Стоит напомнить, что в феврале 2022 года страны ЕС и G7 заморозили валютные резервы России на сумму €300 млрд.
Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года.
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