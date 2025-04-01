Украина может заплатить России миллиарды долларов за газ

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запасы газа на Украине достигли критически низкого уровня, и стране срочно необходимо пополнить их на пять миллиардов кубометров.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Однако стоимость такого объема оценивается в 2,3 миллиарда долларов без учета доставки, что создает серьезную финансовую проблему.

По данным члена экспертного совета при Российском газовом обществе Павла Марышева, резервы газа в украинских хранилищах упали до 940 миллионов кубометров, что вынуждает Киев искать "донорское топливо".

При этом одним из возможных поставщиков может стать Россия — газ теоретически может поступить через словацкий газопровод, но его производителем окажется именно РФ, пишет РИА "Новости".

Украина уже получила финансовую помощь для решения проблемы. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит на 270 миллионов евро, а правительство Норвегии выделило 140 миллионов евро в виде грантов.

Однако этих средств явно недостаточно для закупки необходимого объема газа, что оставляет вопрос о поставках и финансировании открытым.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.