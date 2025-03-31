Золото – единственное спасение: почему инвесторы бегут к драгоценным металлам

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов против всех стран с 2 апреля может привести к росту спроса на активы-убежища, такие как золото. Дополнительным фактором давления на рынки становятся опасения стагфляции в США, отмечает Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC).

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Рынки ждут Дня освобождения

В опубликованном обзоре WGC говорится, что с приближением 2 апреля, который Трамп назвал "Днем освобождения", интерес к золоту продолжит расти. Однако возможная стратегия трейдеров "продавай на фактах" может вызвать скачки волатильности на рынке драгоценных металлов.

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, что усилило геополитическую напряженность. Дополнительным фактором нестабильности являются угрозы президента США в адрес Ирана и России, которые также подталкивают инвесторов к поиску безопасных активов.

Экономические тревоги: стагфляция и инфляция

Эксперты предупреждают, что тревожные сигналы в экономике США могут усилить опасения стагфляции – ситуации, когда высокие темпы инфляции сочетаются со слабым экономическим ростом.

На это указывают:

Рост базовой инфляции PCE на 0,4% в феврале (выше прогноза в 0,3%). Рост потребительских расходов на 0,4% (ниже прогноза в 0,5%). Снижение индекса потребительского доверия (57 пунктов вместо ожидаемых 57,9).

На текущей неделе рынки будут пристально следить за индексами деловой активности ISM и данными по безработице. Если показатели ослабнут, страхи о стагфляции лишь усилятся.

Золото – главный бенефициар кризиса

На фоне общей нестабильности стоимость золота взлетела выше $3150 за тройскую унцию – это исторический максимум. Только за март цены на золото выросли на 10%, а с начала года – почти на 20%.

Инвесторы традиционно рассматривают золото как надежный актив, который защищает капитал в периоды глобальной неопределенности. Если ситуация с тарифами и экономическими показателями ухудшится, драгоценный металл может продолжить свое победное ралли.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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