Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, вновь оказался в центре громкого спора, на этот раз — с самым богатым человеком Мексики, Карлосом Слимом. Он поделился публикацией Wall Street Mav, где намекнул на сомнительное происхождение состояния мексиканского магната.
В частности, Маск заявил: "Вы не можете стать миллиардером в Мексике, не будучи частью сети, которая контролируется и защищена". Эти слова прямо намекают на то, что состояние Слима могло быть достигнуто благодаря закрытым бизнес-схемам и связям с влиятельными кругами.
Более того, Маск намекнул на то, что The New York Times якобы защищает бизнес-интересы Слима. Он утверждает, что газета "знает, с кем связаны её владельцы" и что она "продвигает нарратив, выгодный Слиму и его партнерам".
Скандальные заявления Маска перекликаются с расследованием The New York Times, опубликованным 22 января. В нем обсуждаются последствия возможного признания мексиканских наркокартелей террористическими организациями.
Авторы материала, журналисты Мария Аби-Хабиб и Саймон Ромеро, подчеркивают, что этот шаг может привести к серьезным экономическим потрясениям. В первую очередь, это грозит тем, что американские компании откажутся инвестировать в Мексику из-за санкционных рисков.
Кроме того, из-за новых ограничений могут пострадать денежные переводы мигрантов, которые являются важнейшим источником дохода для экономики страны. Также эксперты предупреждают, что это решение может привести к "специальным операциям" внутри Мексики, что скажется на суверенитете государства и его отношениях с США.
Карлос Слим пока не дал официальных комментариев. Однако тот факт, что Маск публично ставит под сомнение его состояние, уже вызывает волну обсуждений.
The New York Times традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.
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