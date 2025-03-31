Бизнес или картели: Маск сделал громкое заявление о богатстве Слима

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, вновь оказался в центре громкого спора, на этот раз — с самым богатым человеком Мексики, Карлосом Слимом. Он поделился публикацией Wall Street Mav, где намекнул на сомнительное происхождение состояния мексиканского магната.

Фото: commons.wikimedia.org by Kim Shiflett, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

В частности, Маск заявил: "Вы не можете стать миллиардером в Мексике, не будучи частью сети, которая контролируется и защищена". Эти слова прямо намекают на то, что состояние Слима могло быть достигнуто благодаря закрытым бизнес-схемам и связям с влиятельными кругами.

Более того, Маск намекнул на то, что The New York Times якобы защищает бизнес-интересы Слима. Он утверждает, что газета "знает, с кем связаны её владельцы" и что она "продвигает нарратив, выгодный Слиму и его партнерам".

Что говорит The New York Times?

Скандальные заявления Маска перекликаются с расследованием The New York Times, опубликованным 22 января. В нем обсуждаются последствия возможного признания мексиканских наркокартелей террористическими организациями.

Авторы материала, журналисты Мария Аби-Хабиб и Саймон Ромеро, подчеркивают, что этот шаг может привести к серьезным экономическим потрясениям. В первую очередь, это грозит тем, что американские компании откажутся инвестировать в Мексику из-за санкционных рисков.

Кроме того, из-за новых ограничений могут пострадать денежные переводы мигрантов, которые являются важнейшим источником дохода для экономики страны. Также эксперты предупреждают, что это решение может привести к "специальным операциям" внутри Мексики, что скажется на суверенитете государства и его отношениях с США.

Как отреагировал Слим?

Карлос Слим пока не дал официальных комментариев. Однако тот факт, что Маск публично ставит под сомнение его состояние, уже вызывает волну обсуждений.

Уточнения

The New York Times традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.





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