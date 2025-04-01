Аналитики SberCIB обновили прогнозы по ключевой ставке — каким будет возврат к 17%

В SberCIB обновили прогнозы касательно ключевой ставки, курса рубля, фондового рынка и цен на золото на 2025 год.
По их базовому сценарию, к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 17%, хотя ранее в марте ожидалась ставка на уровне 19%.
Эти изменения обусловлены снижением геополитической напряженности и смягчением позиции Центрального банка в первом квартале 2025 года, пишет РБК.
При ставке 17% доходности 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) могут упасть до 13%, что может принести инвесторам около 24% дохода в течение года. В SberCIB предполагают, что в апреле Банк России оставит ставку на уровне 21%, а затем начнёт её постепенное снижение.
Прогноз по ключевой ставке SberCIB по месяцам выглядит следующим образом:
Февраль — 21%,
Март — 21%,
Апрель — 21%,
Июнь — 19%,
Июль — 18%,
Сентябрь — 17%,
Октябрь — 17%,
Декабрь — 17%.
Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
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