Аналитики SberCIB обновили прогнозы по ключевой ставке — каким будет возврат к 17%

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В SberCIB обновили прогнозы касательно ключевой ставки, курса рубля, фондового рынка и цен на золото на 2025 год.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

По их базовому сценарию, к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 17%, хотя ранее в марте ожидалась ставка на уровне 19%.

Эти изменения обусловлены снижением геополитической напряженности и смягчением позиции Центрального банка в первом квартале 2025 года, пишет РБК.

При ставке 17% доходности 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) могут упасть до 13%, что может принести инвесторам около 24% дохода в течение года. В SberCIB предполагают, что в апреле Банк России оставит ставку на уровне 21%, а затем начнёт её постепенное снижение.

Прогноз по ключевой ставке SberCIB по месяцам выглядит следующим образом:

Февраль — 21%,

Март — 21%,

Апрель — 21%,

Июнь — 19%,

Июль — 18%,

Сентябрь — 17%,

Октябрь — 17%,

Декабрь — 17%.

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.





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