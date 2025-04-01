Три условия, чтобы воспользоваться сельской ипотекой: что нужно знать заёмщикам

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти обновили условия предоставления ипотечных кредитов по программе "Сельская ипотека", как указано в решении о субсидиях на сайте Министерства финансов.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Теперь заемщик должен соответствовать одному из трех условий:

1. Работает по трудовому договору в организации, связанной с агропромышленным комплексом, социальной сферы на сельских территориях, агломерациях или опорных населенных пунктах.

2. Занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере АПК не менее 5 лет с момента заключения кредитного договора.

3. Программа также доступна участникам СВО, их супругам или вдовам, не вступившим в повторный брак.

Документ также уточняет, что в течение действия кредитного договора допускается наличие периодов до 6 месяцев, когда заемщик может не работать в указанной организации по любым законодательным причинам, прежде чем устроится на работу в эту организацию.

Новые условия будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Программа "Сельская ипотека" существует с 2020 года и предлагает льготное кредитование на покупку или строительство жилья на сельских территориях с максимальной ставкой 3%, суммой займа до 6 миллионов рублей и сроком кредита до 25 лет, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





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