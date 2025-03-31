Штурмовик из Звёздных войн стал началом бизнеса: как лоскутное шитьё принесло 1,25 млн долларов

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Одно из первых лоскутных одеял, которое сшил Майк О'Делл, предназначалось для его сыновей.

Фото: freepik.com by stockgiu is licensed under Free More info одеяло

Он выбрал изображение штурмовика из "Звёздных войн". Работу завершил через 1,5 года в 2018 году.

Уже в процессе шитья он понял, что можно начать собственный бизнес по продаже наборов для квилтинга с лицензированными рисунками. В 2020 году он основал компанию под названием Legit Kits, которая за прошлый год заработала более 1,25 миллиона долларов на продажах через Shopify и около 150 000 долларов в магазинах Joann Fabrics and Crafts.

О'Делл работает в Legit Kits всего один день в неделю, а остальные дни работает в больнице анестезистом. У него есть штат сотрудников и фрилансеры, которые помогают в работе компании. Он также активно продвигает бизнес в социальных сетях. Компания достигла уровня безубыточности, и О'Делл планирует заработать 50 000 долларов в этом году, передает CNBC.

Уточнения

Стёганое полотно стёганая ткань — прошитые насквозь два куска ткани, между которыми находится слой ватина, ваты или другого нетканого материала. За рубежом используется термин кви́лтинг (англ. quilting «изготовление стёганых изделий, подбивка»): это популярное ремесло и искусство с богатой историей в разных частях мира.





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