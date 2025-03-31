Как торговые сети удерживают цены на молоко — стратегия без посредников

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на молочные продукты опережает инфляцию. Согласно исследованиям Союзмолока, в 2024 году операционная себестоимость молока увеличилась на 11,9% по сравнению с прошлым годом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Это связано с ростом расходов на все основные статьи, включая фуражное зерно и зарплаты сотрудников агропредприятий, которые поднялись на 22%.

Особенно подорожало сливочное масло — его цена выросла на 36,2% и осенью 2024 года достигала 1,2 тыс. рублей за килограмм.

Чтобы контролировать цены на молочную продукцию, ведущие ритейлеры начали развивать собственные торговые марки. В сети "Пятерочка" объясняют, что работая напрямую с производителями, они исключают посредников и могут оптимизировать логистику, а также лучше следить за качеством продукции.

В условиях нестабильных цен на корма и сырое молоко более выгодные позиции занимают предприятия полного цикла. Представители Дмитрогорского молочного завода (Тверская область), к примеру, подтверждают, что такая кооперация помогает обеспечить качество кормов и сырья, а также служит страховкой от резких изменений на рынке, пишет РБК.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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