От винзавода до небоскрёбов: куда отправят первые партии гигантских гнутых стеклопакетов из Челябинска

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Челябинске запустили первое в России производство сверхбольших гнутых стеклопакетов длиной до 12 метров, поддержанное Фондом развития промышленности.

Фото: https://unsplash.com/photos/gMes5dNykus by Patrick Tomasso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стеклянное здание

Компания "Модерн гласс" теперь сможет выпускать до 12 тысяч квадратных метров этой уникальной продукции в год.

Общие инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей, из которых 1,4 миллиарда были предоставлены фонду в виде льготного займа. Эти средства позволили закупить современную производственную линию, способную выпускать моллированные стеклоизделия длиной до 12 метров, а также гнутые интерьерные перегородки и ограждения.

Моллированные стеклопакеты, благодаря своей визуальной уникальности, активно используются в архитектурных проектах небоскребов, бизнес- и торговых центров, гостиниц и аэропортов. Первые партии продукции уже направлены в Москву и на винный завод в Геленджике, пишет ТАСС.

Уточнения

Стеклопаке́т — светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков. Предназначение стеклопакета как замены обычных стёкол — в повышении сопротивления теплопередачи окна, поскольку воздух и некоторые другие газы плохо пропускают тепло.





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