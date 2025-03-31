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Гусеницы мопане и маниок — как скромный цех в ангольской Луанде покорил мир за 4 года

1:44
Экономика

Компания FoodCare, находящаяся в Луанде, столице Анголы, занимается производством сушеных продуктов.

маниок
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
маниок

Она перерабатывает и упаковывает 25 видов домашних продуктов, среди которых маниок, грибы, измельченные крахмалистые продукты и гусеницы мопане. Продукция экспортируется в Европу, Северную и Южную Африку.

Клубненосное растение маниок отличается замечательной приспособляемостью к разным климатическим условиям. Его можно найти как в раскаленных пустынях, так и в дождевых тропических лесах, а также на юге и в средней полосе России. По вкусу отдаленно напоминает картофель, а мука из маниока получается высокого качества и без глютена.

Гусеницы мопане ценятся за высокое содержание белка и считаются деликатесом в Африке. Их едят жареными, копчеными и сушеными. Сушеные гусеницы могут храниться несколько месяцев.

Основанная в 2020 году Марлен Хосе компания быстро развилась, несмотря на сложности в начале, сейчас в ней работает 28 человек.

По словам Хосе, маниок пользуется растущим спросом на мировом рынке. FoodCare может перерабатывать 84 тонны маниока в месяц, и уже получает запросы на 700 тонн! 

Компания экспортирует 95% своей продукции, а оставшиеся 5% продает в Анголе. Хосе активно работает над улучшением упаковки и брендинга, чтобы сделать свою продукцию более привлекательной для покупателей, особенно для неафриканцев, которые могут не знать о пользе этих продуктов, передает CNN.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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