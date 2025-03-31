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Кому доплачивают 122 тысячи и почему IT не в тренде — раскрываем секреты рынка труда

1:14
Экономика

По данным экспертов "Авито Работы", в первом квартале 2025 года на рынке труда лидируют логисты с предложениями зарплат в 122 707 рублей — это на 51% больше, чем в прошлом году.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

На втором месте инженеры, которым предлагают 110 183 рубля (на 22% больше). Замыкают тройку маркетологи с зарплатой 92 526 рублей, что тоже на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет vostokmedia.com.

Интересно, что в этот рейтинг не попали руководящие должности и IT-специалисты, так как их доходы сильно варьируются в зависимости от опыта и квалификации.

HR-менеджер из Владивостока объяснил, что высокий спрос на логистов связан с активизацией транспортных коридоров в Приморье. Специалисты, которые умеют управлять цепочками поставок и оптимизировать процессы, сейчас особенно ценятся. А инженеры и маркетологи тоже на высоте, потому что их навыки важны для промышленных и торговых предприятий.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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