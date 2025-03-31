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Налоговые вычеты без бумажной волокиты! Банки предлагают новую услугу уже в следующем месяце

1:07
Экономика

В России банки начинают запускать сервисы для быстрого оформления налоговых вычетов на лечение и образование.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Это стало возможным благодаря упрощению процесса, который вступит в силу в 2025 году. В следующем месяце новую услугу запустит Т-Банк, а Совкомбанк тоже рассматривает свою версию.

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы (НДФЛ) за определенные расходы, такие как лечение или образование. Например, это могут быть траты на медицинское страхование, лечение, онлайн-курсы, автошколы и даже детские сады или музыкальные школы, пишут "Известия".

Сумма, доступная для вычета, составляет до 150 тысяч рублей в год, и вернуть можно 13% от этой суммы, то есть максимум 19,5 тысяч рублей. Раньше процесс оформления был довольно сложным — требовалось много документов, справок и деклараций, что отталкивало людей от использования этой льготы.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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