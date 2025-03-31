Туристам срочно проверить кошельки! В Испании банкноты в 50 евро станут бесполезными с апреля

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С апреля в Испании банкноты в 50 евро будут признаны недействительными.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания

Это связано с тем, что некоторые из них могут быть повреждены или испачканы чернилами из-за активации противоугонных систем, которые защищают наличные деньги от воровства.

Эти системы срабатывают, когда происходит попытка ограбления, или если банкноты подделывают. В результате на банкнотах появляются пятна чернил, и они становятся непригодными для использования. Испанские власти решили, что все такие банкноты, даже с минимальными повреждениями, больше не будут приниматься к оплате.

Туристам с такой банкнотой нужно обратиться в банк для проверки. Замена возможна только в том случае, если удастся доказать, что банкнота была получена честно. Если выяснится, что купюра испорчена намеренно или в результате кражи, её просто отзовут, и начнется расследование, пишет ilgiornale.

Уточнения

Купюра банкнота — бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например «зарплату выплатили купюрами по 100 рублей».





Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

