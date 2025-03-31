Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткая разминка, которая избавит вас от боли в спине и улучшит гибкость
ЖКХ без переплат: простые и эффективные способы экономии
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья
Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки

Газопровод-призрак? Сможет ли Аляска к 2030 году осуществить амбиции Трампа — мнение политолога

Экономика

Самый северный штат США Аляска, экономика которой основана на добыче нефти (80% доходов) и газа, планирует к 2030 году транспортировать с севера на юг природный газ через 1300-километровый трубопровод. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Город Анкоридж, штат Аляска
Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Город Анкоридж, штат Аляска

Строительство трубопровода запустят в 2026 году, а подача газа стартует в 2028. Завод по подготовке и экспорту газа планируют завершить к 2030 году. Газ будут сжижать и поставлять в Восточную Азию.

Леонид Савин, главный редактор аналитического Центра КАТЕХОН, информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог, в интервью Pravda. Ru рассказал, насколько жизнеспособен такой проект.

Как отметил эксперт, Трамп, как всегда, делает много громких заявлений, но важно, как эти проекты будут реализованы после подписания указов.

"Он еще в свой первый президентский срок обещал ледокольный флот построить, но этого не произошло. Поэтому подобные проекта нужно смотреть в процессе реализации", — пояснил Савин.

Своим громким заявлением Трамп пытается привлечь внимание американской промышленности и инвесторов из Восточной Азии, подчеркнул собеседник. чтобы в будущем иметь возможность продавать газ, который пока еще не существует, по фьючерсам.

"Капитализм построен на системе: получить дивиденды, капитал от разных заинтересованных лиц", — резюмировал Леонид Савин.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Садоводство, цветоводство
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы Аудио 
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Последние материалы
Короткая разминка, которая избавит вас от боли в спине и улучшит гибкость
ЖКХ без переплат: простые и эффективные способы экономии
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий
Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака
Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы 
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.