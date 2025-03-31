Газопровод-призрак? Сможет ли Аляска к 2030 году осуществить амбиции Трампа — мнение политолога

Самый северный штат США Аляска, экономика которой основана на добыче нефти (80% доходов) и газа, планирует к 2030 году транспортировать с севера на юг природный газ через 1300-километровый трубопровод. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Город Анкоридж, штат Аляска

Строительство трубопровода запустят в 2026 году, а подача газа стартует в 2028. Завод по подготовке и экспорту газа планируют завершить к 2030 году. Газ будут сжижать и поставлять в Восточную Азию.

Леонид Савин, главный редактор аналитического Центра КАТЕХОН, информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог, в интервью Pravda. Ru рассказал, насколько жизнеспособен такой проект.

Как отметил эксперт, Трамп, как всегда, делает много громких заявлений, но важно, как эти проекты будут реализованы после подписания указов.

"Он еще в свой первый президентский срок обещал ледокольный флот построить, но этого не произошло. Поэтому подобные проекта нужно смотреть в процессе реализации", — пояснил Савин.

Своим громким заявлением Трамп пытается привлечь внимание американской промышленности и инвесторов из Восточной Азии, подчеркнул собеседник. чтобы в будущем иметь возможность продавать газ, который пока еще не существует, по фьючерсам.

"Капитализм построен на системе: получить дивиденды, капитал от разных заинтересованных лиц", — резюмировал Леонид Савин.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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