Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья
Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки
Волшебство текстиля этой весной: как без ремонта преобразить квартиру
Нептун удивил всех: зафиксировано явление, которое искали десятилетиями

Продал X себе же? Маск переиграл рынок

0:53
Экономика

Илон Маск продал свою социальную сеть X (бывший Twitter) за 45 миллиардов долларов.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Он купил ее в 2022 году за 44 миллиарда. Пытаясь пошутить, пришел в офис с раковиной и начал увольнять сотрудников, чтобы потом некоторых из них вернуть.

После этого Маск переименовал Twitter в X, ввел платную подписку для синих галочек и добавил новые функции, включая свой искусственный интеллект "Grok". А теперь, внимание: он продал X своей же компании xAI, которую основал в 2023 году.

Маск заявил, что объединение xAI и X раскроет огромный потенциал, и они будут предоставлять интеллектуальные услуги миллиардам людей. Он оценил xAI в 80 миллиардов долларов, пишет yahoo.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер Автомобильные заводы СССР, которые могли стать мировыми лидерами Дмитрий Плотников
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Последние материалы
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы 
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья
Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки
Волшебство текстиля этой весной: как без ремонта преобразить квартиру
Нептун удивил всех: зафиксировано явление, которое искали десятилетиями
Состояние Паши Техника остается критическим: появились первые фото из тайской клиники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.