Продал X себе же? Маск переиграл рынок

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск продал свою социальную сеть X (бывший Twitter) за 45 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Он купил ее в 2022 году за 44 миллиарда. Пытаясь пошутить, пришел в офис с раковиной и начал увольнять сотрудников, чтобы потом некоторых из них вернуть.

После этого Маск переименовал Twitter в X, ввел платную подписку для синих галочек и добавил новые функции, включая свой искусственный интеллект "Grok". А теперь, внимание: он продал X своей же компании xAI, которую основал в 2023 году.

Маск заявил, что объединение xAI и X раскроет огромный потенциал, и они будут предоставлять интеллектуальные услуги миллиардам людей. Он оценил xAI в 80 миллиардов долларов, пишет yahoo.

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