Эксперты заявили о недоработках нового налогового режима для самозанятых

У экспертов новый режим налогообложения для самозанятого населения вызывает множество вопросов. Специалисты сомневаются в его эффективности, добавляя, что окончательные выводы можно будет сделать только после того, как закон начнет действовать.

Например, трудно представить реализацию законопроекта на практике, если человек будет применять режим НПД при сдаче квартиры в аренду (документ это не запрещает). В силу разных обстоятельств, гражданин будет использовать взаиморасчеты наличными деньгами. В такой ситуации возникает вопрос: как предоставлять в налоговые органы данные о произведенных расчетах?

Как передает Moneytimes.ru, режимом не предусматривается ведение какой-либо отчетности. Но каждому самозанятому гражданину вменяется в обязанность формирование чека. На документе должны быть указаны детальные сведения (в частности, персональные), касающиеся наименования товара/услуги, ИНН «потребителя» и другие данные. Как все это будет исполняться в реальности для расчетов наличными средствами - эксперты в настоящее время объяснить не могут.

Фото: omsk.kp.ru

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