В минфине рассказали о стратегии ответа на санкции Запада

Российской Федерации есть чем ответить Соединенным Штатам Америки на их санкции. По словам российского заместителя министра финансов Алексея Моисеева, Россия может выстроить независимую внутреннюю финансовую систему, а также отказаться от использования международной инфраструктуры без какой-либо веской на то необходимости.

По мнению замминистра финансов, такой шаг со стороны Кремля был бы правильным и адекватным.

Алексей Моисеев заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться крупным и серьезным международном торговым партнером. Но ей, заявляет Моисеев, все же необходимо взаимодействовать с окружающим миром как минимум в том, что касается расчетов.

Пойти на полную открытость в этом вопросе, считает российский заместитель министра финансов, излишне рискованно. Лучше обходится без международной инфраструктуры там, где это возможно, подчеркивает Моисеев.

Минуло вот уже почти пять лет с того момента, как западные страны во главе с Соединенным Штатами Америки ввели в действие антироссийские санкции. На сегодняшний день ситуация остается неизменной — российской экономике продолжают доставлять неудобства разнообразные торговые ограничения.

Напомним, что причиной введения санкций стала "оккупация" Российской Федерацией Крымского полуострова и политика Кремля в отношении Украины и Сирии.

Отметим, что европейские страны несколько опередили Алексея Моисеева и Россию в целом: они уже сегодня готовы отказаться от международной системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом.

Фото: Fotodom. ru

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