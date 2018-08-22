Эксперты спорят: рубль ждет пике или мягкое падение?

Банк России вновь принялся закупать валюту для Министерства финансов Российской Федерации. Эксперты прогнозируют, как это отразится на курсе рубля.
На днях Минфин приобрел почти 18 млрд рублей, значительно превысив ежедневный плановый объем. Так, для примера, предыдущая закупка, состоявшаяся в начале августа, была на 8 млрд рублей.
Тогда из-за резкого падения рубля на фоне новых антироссийских санкций, объявленных Соединенными Штатами Америки, правительство РФ приняло решение не закупать валюту, чтобы не ослаблять рубль еще больше.
Приостановки закупки валюты оправдали себя — как только Минфин вновь взялся за старое, курс рубля упал, но не критично. Эксперты утверждают, что ведомству в целом незначительное падение его даже выгодно — это позволит федеральному бюджету существовать пока без каких-либо дополнительных вливаний.
Экономисты прогнозируют, что в конце 2018 года нагрянет повышенный спрос на валюту. По словам специалистов, российский Минфин заранее готовится к этому, наращивая свои резервы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интерес к доллару у глобальных инвесторов заметно упал. Специалисты сетовали тогда на неустойчивость рубля и объясняли, почему РФ наращивает свои золотовалютные резервы.
Читайте также:
Эксперты насторожены: Центробанк готовится к запрету…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Теракты в Кабуле с участием смертников случаются каждый месяц.Но вот ракеты были выпущены впервые. Между тем "Талибан"* едет в Москву. Это связанные события?