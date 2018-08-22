Эксперты спорят: рубль ждет пике или мягкое падение?

Банк России вновь принялся закупать валюту для Министерства финансов Российской Федерации. Эксперты прогнозируют, как это отразится на курсе рубля.

На днях Минфин приобрел почти 18 млрд рублей, значительно превысив ежедневный плановый объем. Так, для примера, предыдущая закупка, состоявшаяся в начале августа, была на 8 млрд рублей.

Тогда из-за резкого падения рубля на фоне новых антироссийских санкций, объявленных Соединенными Штатами Америки, правительство РФ приняло решение не закупать валюту, чтобы не ослаблять рубль еще больше.

Приостановки закупки валюты оправдали себя — как только Минфин вновь взялся за старое, курс рубля упал, но не критично. Эксперты утверждают, что ведомству в целом незначительное падение его даже выгодно — это позволит федеральному бюджету существовать пока без каких-либо дополнительных вливаний.

Экономисты прогнозируют, что в конце 2018 года нагрянет повышенный спрос на валюту. По словам специалистов, российский Минфин заранее готовится к этому, наращивая свои резервы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интерес к доллару у глобальных инвесторов заметно упал. Специалисты сетовали тогда на неустойчивость рубля и объясняли, почему РФ наращивает свои золотовалютные резервы.

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