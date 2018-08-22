Евросоюз готовится отключиться от американского SWIFT

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что странам-участницам Евросоюза необходимо защитить себя от последствия санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана.
Так, в частности, глава немецкого МИД выступил с предложением создать для Евросоюза независимую реплику SWIFT.
Напомним, что SWIFT, или Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — особая международная система передачи информации и совершения платежей. Создана она в 1973 году. Ежегодно через систему проходят несколько миллиардов платежных поручений. Но, по мнению Хайко Мааса, европейские страны не могут чувствовать себя с ней защищенными в полной мере от последствия американских санкций.
Важно, чтобы правительство США поняло, что Европа хочет работать с Вашингтоном, считает Маас. Но, отмечает он, нужно дать понять, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Европейский аналог SWIFT, по мнению главы немецкого МИД, сможет обезопасить страны Евросоюза с юридической точки зрения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава SWIFT Готфрид Лейбрандт заявил, что никто не собирается отключать Российскую Федерацию от платежной системы. Это заявление генеральный директор сделал сразу после того, как стало известно, что некоторые российские компании решили отказаться от данной платежной системы. "Правда.Ру" писала и об этом.
Фото: prostoinvesticii.com
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