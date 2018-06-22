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Источник Правда.Ру

Правительство удушает экономику, устанавливая НДС в 20%

Экономика

В России наблюдаются первые признаки кризиса неплатежей, связанного с решением правительства повысить НДС до 20%.


Зачем ужесточают налоговое законодательство?

Как пояснил "Правде.Ру" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, экономическое оживление, которое наблюдалось в последние полтора года, носило очень хрупкий характер.

"Соответственно, обращаться с ним нужно чрезвычайно бережно. А вот правительство предлагает повышение налога на добавленную стоимость, который производителю не выгоден, чем снижает его конкурентоспособность в мировом масштабе и на региональном уровне. И это, скорее, является сигналом не инвестировать и вообще свертывать деятельность", — пояснил "Правде.Ру" эксперт.

Василий Колташов отметил в интервью "Правде.Ру", что "дан негативный сигнал экономике. Это, конечно, не является прямой причиной неплатежей между фирмами. Но это связано, поскольку эти фирмы получили сигнал и определенным образом оценивают для себя перспективу, как они должны будут работать в условиях нового повышения налогов".

"Нужно учитывать, что бизнес работает в очень непростых условиях. Потребитель в немалой мере угнетен, спрос держится во многом на кредитах. И это задает не только шаткую ситуацию, но и очень спорную перспективу дальнейшего экономического оживления. В этой ситуации правительственные сигналы воспринимаются людьми не очень позитивно", — объяснил "Правде.Ру" эксперт.

При этом Василий Колташов подчеркнул в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", что обстановку в экономике нельзя назвать плохой, так как "идет чемпионат мира по футболу, много туристов, много вложений в инфраструктурные проекты…Простимулированы определенные расходы на этот год, что создает достаточную инерцию".

"Страна нуждается в настоящей налоговой реформе, которая изменит радикально всю налоговую систему. Давно пора ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, уменьшить налоговое бремя на производство, чтобы мы могли развивать производство с высокой добавленной стоимостью, а не душить его высоким налогом. Нам нужна налоговая революция, а вместо этого — какая-то куцая мера, которая теоретически полезна для бюджета, но остальные остаются в прежнем положении. И поэтому они скорее склоняются к негативным сценариям развития своего дела, своих предприятий, видя, что налоговая политика вот такая", — сообщил "Правде.Ру" Василий Колташов.

"Нужны меры, которые простимулируют экономический рост в налоговой политике, одновременно ограничат вывод денег из компаний и увеличат спрос со стороны низового потребителя, тем самым увеличив его доходы, потому что 13 процентов взимать с низкой заработной платы несправедливо", — подытожил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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Темы НДС налог налоги платеж неплатежи экономика Василий Колташов кризис неплатежей
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