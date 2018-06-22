ЦБ намерен бороться с переводами по номеру телефона

Руководство Банка России выступило с предложением обязать банки запрашивать у клиентов согласие на зачисление денег на счет, если при переводе используется номер телефона.

Как пишет РБК, такие поправки приняты для того, чтобы исключить случаи перевода денег на счета клиентов без их согласия через интернет и мобильные приложения по упрощенной схеме перечисления средств.

Таким образом, ЦБ принимает меры автивной борьбы с серыми схемами переводов между банковскими картами. Напомним, возможность перевести деньги по номеру телефона предусмотрена во многих банковских мобильных и онлайн-приложениях.

По данным издания, в 2017 году через систему онлайн-платежей «Сбербанка» прошло около триллиона рублей регулярных перечислений. Часть этих транзакций, по мнению аналитиков, могла быть отнесена к теневой экономике России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка Sberbank CIB организовал для его корпоративных клиентов конференцию "Изменения валютного законодательства РФ. Новые условия и новые возможности - 2018", подробно осветив новые требования валютного контроля. Они вступили в силу с нового года и призваны либерализовать требования валютного контроля за резидентами.