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Источник Правда.Ру

Доллар потерял 80% своей цены за 20 лет: исследования

Экономика

За два десятилетия, начиная с 1999 года, доллар по отношению к золоту обесценился более чем на 80%. Об этом сообщает "Gold Switzerland".

Также отмечается, что валюты таких стран, как Аргентина и Венесуэла, когда-то были сильными, как доллар США. Однако за последние несколько десятилетий Аргентина пережила один экономический спад за другим. Валюта Венесуэлы потеряла 99,7% своей стоимости по отношению к доллару США с 1995 года.

Как предполагает "Gold Switzerland", если бы богатые аргентинцы и венесуэльцы хранили свои сбережения в золоте — единственных "реальных" деньгах — они были бы сейчас в ином положении.

Автор материала Эгон фон Грейерц предупреждает, что немногие вкладывают капитал в золото: "Они не понимают, что настоящее Аргентины и Венесуэлы может стать будущим многих западных странах". Также публицист прокомментировал: люди, заявляющие, будто они "не могут есть золото", забывают, что венесуэльцы также не могут есть боливар. Однако если бы они владели золотом, то могли бы покупать еду и все, что им нужно.

Фон Грейерц объясняет, что решение президента Никсона в 1970-х годах отделить денежную стоимость от стоимости золота привело к "печати денег" и создало "кредитные пузыри" по всему миру. Также автор прогнозирует, что всем этим "пузырям" суждено лопнуть, а это приведет к хаосу и финансовым проблемам. И тогда европейские страны повторят путь Аргентины, Венесуэлы и Зимбабве — они напечатают деньги. Это приведет к тому, что инфляция выйдет из-под контроля, а процентные ставки взлетят до небес. И обязательно последует экономический коллапс.

Исследования показали, что, несмотря на колебания, стоимость золота растет. В то время доллар поддерживается лишь долгом, а значит, его крах неизбежен. Одновременно с этим Китай продемонстрировал финансовую мудрость, накапливая золото.

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Темы сша доллар золото экономика
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