Заморожены активы компании "Ренова" олигарха Вексельберга

Санкции США стали причиной заморозки активов компании "Ренова", принадлежащей миллиардеру Виктору Вексельбергу. По заморозку попали долларовые счета фирм, входящих в 2Ренову", пишет Reuters.

Это порядка полутора-двух миллиардов долларов, также заблокированы зарплатные счета сотрудников швейцарского филиала компании. Но после эти счета открыли.

Вексельбергу рассчитывает на помощь властей Швейцарии, они уже помогли бизнесмену с выводом из-под американских санкций швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, где у "Реновы" был контрольный пакет акций.

"Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются их копировать или даже не согласны с ними", — приводит издание слова собеседника.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 6 апреля американский минфин обнародовал новый список антироссийских санкций. При этом в Вашингтоне заверили, что ничего против российского народа не имеют. Зато имеют против "продолжающихся нападений со стороны России с целью подорвать западные демократические общества". Впрочем, остается загадкой, как эти заверения состыковать с тем фактом, что российский народ 18 марта совершенно ясно высказался, как оценивает деятельность нынешней власти.

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