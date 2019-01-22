Государства ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав которого входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ, с 2024 года решили установить ставки акциза на сигареты, взяв за основу индикативную ставку 35 евро за тысячу сигарет. Отклонение допускается не более 20% в любую сторону. Информация об этом приводится в распоряжении. Изданном по итогам ноябрьского Евразийского межправительственного совета.
Как сообщает moneytimes.ru, страны ЕАЭС первый раз заключают подобное соглашение, отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, в настоящее время проекты соглашений, касающиеся принципов ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную виды продукции, уже одобрены и направлены для проведения внутригосударственного голосования до 1 февраля 2019 года.
В Министерстве финансов РФ сообщили, что ведомство отослало соглашение во все заинтересованные органы для рассмотрения. Но сейчас еще рано рассуждать о позиции России по этому вопросу, так как он находится в проработке.
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