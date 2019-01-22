Минтруд рассказал о самых востребованных профессиях 2018 года

22 января пресс-служба Министерства труда и социальной защиты рассказала журналистам о самых востребованных профессиях, которые имели наибольший спрос у работодателей за 2018 год. Первые места в рейтинге заняли бухгалтеры и сотрудники образовательной отрасли.

Всего работодателями было размещено более 130 тысяч активных вакансий на позицию бухгалтера. По информации Минтруда, в 2017 эта цифра составляла около 100 тысяч вакансий. Касательно работников сферы профессионального образования, было размещено более 100 тысяч вакансий. В то время как для педагогов дошкольного образования было выделено около 96 тысяч вакансий.

Представители Минтруда отметили, что увеличивающийся спрос на бухгалтеров - это положительная тенденция, которая говорит об увеличении количества легальных предприятий. А с преподавателями наблюдается другая тенденция. Спрос на работников сферы образования обуславливается низкой оплатой труда, которая вынуждает преподавателей искать более выгодные предложения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о профессиях, которые будут наиболее востребованы в 2019 году. Без работы не останутся разработчики мобильных приложений, дизайнеры пользовательских интерфейсов и тестировщики.

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