Заоблачные цифры: раскрыты доходы сотрудников Банка России в 2024 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно годовому отчету Банка России за 2024 год, среднемесячная зарплата его сотрудников выросла на 3,8% и достигла 231 772 рублей, сообщает регулятор.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

При этом штат сотрудников сократился на 3,2% — на 1460 человек, составив 43 770 сотрудников.

Общие расходы на персонал увеличились на 1,1 млрд рублей (0,7%), в том числе затраты на оплату труда и иные выплаты — на 560 млн рублей (0,5%), а начисления на эти выплаты выросли на 559 млн рублей (1,9%).

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве от новой работы из-за несоответствия зарплатных ожиданий чаще всего отказывались бухгалтеры, программисты и менеджеры по продажам.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



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