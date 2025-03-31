ЖКХ без переплат: простые и эффективные способы экономии

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов назвал способы сократить расходы на оплату коммунальных услуг, сообщает РИА Новости.

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По его словам, установка светодиодных ламп позволяет снизить затраты на электричество в четыре раза, поскольку они потребляют меньше энергии и служат до пяти лет.

Также он рекомендовал использовать посудомоечную машину, которая расходует в два-три раза меньше воды по сравнению с ручным мытьем.

. "По статистике она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине", — пояснил он.

Колунов напомнил о важности отключения электроприборов от сети перед уходом из дома, так как они продолжают потреблять энергию даже в нерабочем состоянии.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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