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Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования

0:59
Экономика

Российский производитель пищевого оборудования "Фабрика Казаро" (член Ассоциации "Росспецмаш") начал процесс обратного инжиниринга швейцарского пресса STADU AG, используемого для формования сыров голландской группы, сообщает sfera. fm.

сыр
Фото: freepik is licensed under public domain
сыр

Оборудование обеспечивает автоматизированное заполнение сырных форм, равномерную подпрессовку под слоем сыворотки и финальное прессование в специальной ванне, пишет sfera.fm.

На новой производственной площадке специалисты компании изучат устройство аппарата: проведут полную диагностику, устранят дефекты, модернизируют слабые узлы и создадут 3D-модель для дальнейшего проектирования. В результате работы будет разработана детальная конструкторская документация.

Завершающим этапом станет выпуск опытного образца, который ляжет в основу серийного производства отечественного аналога швейцарского оборудования.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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