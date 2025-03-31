Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский производитель пищевого оборудования "Фабрика Казаро" (член Ассоциации "Росспецмаш") начал процесс обратного инжиниринга швейцарского пресса STADU AG, используемого для формования сыров голландской группы, сообщает sfera. fm.

Фото: freepik is licensed under public domain сыр

Оборудование обеспечивает автоматизированное заполнение сырных форм, равномерную подпрессовку под слоем сыворотки и финальное прессование в специальной ванне, пишет sfera.fm.

На новой производственной площадке специалисты компании изучат устройство аппарата: проведут полную диагностику, устранят дефекты, модернизируют слабые узлы и создадут 3D-модель для дальнейшего проектирования. В результате работы будет разработана детальная конструкторская документация.

Завершающим этапом станет выпуск опытного образца, который ляжет в основу серийного производства отечественного аналога швейцарского оборудования.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



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