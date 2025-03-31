Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании практически полностью погасили кредиты, оформленные под гарантии финского экспортно-кредитного агентства Finnvera, сообщает Yle.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

На февраль 2022 года общий долг составлял около €1 млрд, но теперь снизился до €64 млн. Глава отдела работы с корпоративными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта отметил, что агентство удовлетворено таким прогрессом, хотя процесс полного погашения еще не завершен.

Он подчеркнул, что выбор финансово устойчивых заёмщиков позволил избежать значительных потерь даже в условиях санкций.

По словам Хаарасилты, российские компании, работающие на международных рынках, стремятся соблюдать финансовые обязательства, поскольку это влияет на их способность привлекать финансирование в будущем. В Finnvera также добавили, что подобные процессы могут занимать длительное время, но оценивают ситуацию позитивно.

Агентство специализируется на кредитовании крупных предприятий в сферах телекоммуникаций, судостроения и лесного хозяйства.

Yle не уточняет, какие именно российские компании оформляли кредиты, но отмечает, что многие из них связаны с государственными структурами.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией.

